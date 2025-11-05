感謝國軍挺進花蓮光復救災！賴清德手寫3卡片內容曝光

總統賴清德11/4勗勉國軍，特別手寫卡片致贈國軍。總統府提供



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，國軍投入大量人力救災，總統賴清德昨天（11/4 ）前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，特別手寫3張卡片致贈國軍，感謝陸軍特戰指揮部、陸軍33化學兵群、陸軍53工兵群。他說，國軍是人民最堅定的依靠，也是台灣最可貴的力量，「謝謝你們」。

賴清德昨勗勉北部地區救災部隊，感謝國軍協助救災，他今分享影片與貼文。賴指出，前陣子花蓮的災情，許多國軍弟兄姊妹義無反顧地投入救災，在黑夜裡，為災區點亮希望的光。昨天，他到了陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，感謝國軍的無私奉獻。

賴清德續指，他們有人放棄休假、有人婚假中斷，也有人在失去親人後仍毅然投入救災，「讓我既欽佩又感動。」他也特別寫下了卡片，謝謝每一位守護家園的英雄。國軍是人民最堅定的依靠，也是台灣最可貴的力量，「謝謝你們」。

賴清德一共寫下3張卡片，第1張寫下「謝謝陸軍特戰指揮部，不畏艱難，第一時間投入搜救行動。你們的勇氣與專業，是國軍的驕傲，也是人民最堅定的依靠！」

第2張卡片感謝陸軍33化學兵群，「深入災區，執行消毒與環境清理任務。因為你們的全力以赴，守護了民眾的健康！」

第3張卡片則感謝陸軍53工兵群，「不畏雨水和沙泥，運用機具及照明設備，為災民點亮回家的路。謝謝你們，給予人民溫暖的依靠。」

