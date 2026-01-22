感謝國軍救災守護蘇澳 李明哲鎮長慰問12駐軍單位

▲蘇澳鎮長李明哲(中)率團到海軍中正基地春節慰問。

【記者 林明益／宜蘭 報導】感念去年鳳凰颱風國軍單位馳援救災恩情，蘇澳鎮長李明哲22日舉行春節勞軍活動，帶領蘇澳鎮地方各界到12個駐軍單位慰問，並致贈加菜金感謝駐軍的辛勞。

蘇澳鎮三面環山一面臨海，地勢狹長、環境特殊，不只位居東台首要港灣，亦為台灣國安重要樞紐。境內包含陸軍蘭陽指揮部、海軍中正基地、空軍防空暨飛彈指揮部，陸、海、空三軍皆有重要布防。國軍弟兄長年駐紮蘇澳、戍守疆土，更在地方危難時刻挺身而出。

▲李明哲鎮長(左2)與海軍駐軍領導擺出戰力強姿勢留影。

蘇澳鎮於114年11月，因鳳凰颱風外圍環流強降雨襲擊，導致鎮轄多處發生嚴重積淹水災情，當時陸軍蘭陽指揮部、陸軍步兵第153旅、軍備局生製中心第202廠、海軍蘇澳後勤支援指揮部、海軍168艦隊、海軍水下作業大隊第三作業隊等國軍單位，攜手蘇澳鎮災防中心即刻投入搶救人命，並協助迅速恢復鎮容。此外，國軍弟兄更於每年防汛期與公所維持緊密聯繫，即時進駐待命，成為保障蘇澳鎮民生命財產安全的最堅實的倚靠。

農曆春節將至，為感念國軍辛勞，蘇澳鎮長李明哲及蘇澳鎮民代表會主席歐進義，偕同蘇澳農會代表、蘇澳鎮里長聯誼會在內等蘇澳各界勞軍團，前往陸軍蘭陽地區指揮部武荖坑營區及海軍中正基地等，向12個駐軍單位進行勞軍慰問。蘇澳鎮長李明哲特別代表全體鎮民，向曾於水災期間辛勤付出的國軍弟兄，獻上「滿滿的感謝」，提前賀年並致贈春節慰問金。

▲李明哲鎮長代表接受駐軍單位頒感謝狀。

蘇澳鎮長李明哲表示，「軍民一家」在蘇澳不只是口號，更是深刻的情誼，國軍弟兄既是蘇澳一份子更是可靠、可敬的守護者。春節慰問金集結蘇澳各界的愛軍之心，齊向國軍弟兄致上最高敬意，也預祝全體國軍，新年快樂。(照片記者林明益翻攝)