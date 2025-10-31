感謝國軍馳援花蓮災後復原 民間企業團體致贈慰問金

【記者 朱達志／台東 報導】日前花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖發生溢流，造成嚴重災損，光復鄉受創嚴重，為慰勉第2作戰區官兵協助支援救災的辛勞，在台東縣軍人服務站敬軍顧問團團長吳昭儀的號召下，邀請民間團體組成敬軍團，於10月30日晚上在台東及台南軍人服務站站長曾仁政、劉可雲的陪同下，前往台東市參加第2作戰區「114年下半年民事工作會報」，並於會中致贈慰勞金，向不畏艱辛，積極投入災後復原工作的國軍官兵們，致上最深的敬意。

參加本次敬軍活動的成員有高雄市台東同鄉會理事長古宜鑫、總幹事李建璋、國際獅子會300E-1區敬軍委員會執行長王俊雄、公關長林詩瑋、公關秘書黃善鈺、榮譽顧問林子雲、國際扶輪3461地區A-3分區助理總監劉界東等人。

古宜鑫理事長表示，此次花蓮光復地區災情慘重，弟兄們不畏風雨，日以繼夜投入災後復原工作，努力讓居民早日重建生活，犠牲奉獻精神令人感佩，對國家、百姓的貢獻大家有目共睹，透過此次敬軍慰勞活動，除鼓舞士氣及表達敬意外，也要讓官兵知道，民間團體對他們支持與肯定。

花防部指揮官劉中將表示，感謝古宜鑫理事長、王俊雄執行長及劉界東助理總監等多位企業人士，不遠千里分從高雄、臺南及臺中等地專程前來慰問的敬軍熱忱，給予官兵最大的精神鼓舞，除致上最深的謝意外，也致贈敬軍團成員印有「美麗花東 由我守護」字樣的迷彩圍脖，並強調官兵必會戮力戰訓本務，持續展現堅定而溫暖的守護力量，來捍衛國家、守護人民。（照片記者朱達志翻攝）