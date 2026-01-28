感謝國際獅子會捐贈救災勘查車 余文忠：救難隊員最可靠戰友 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／苗栗報導

苗栗市長余文忠今（28）日於臉書發文表示，感謝國際獅子會300B6區總監黃秀卿以及2025－2026年度國際獅子會國際基金（LCIF）捐贈苗栗縣山城救援協會救災勘查車輛與相關設備；他並提到「工欲善其事，必先利其器」，堅固耐用的車輛是救難隊員最可靠戰友，讓良善的意志化作車輪，跑在最危險的前線，帶回最平安的希望。

余文忠首先在發文中寫道，一台紅色嶄新車輛，緩緩駛進苗栗市公所前，當車鑰匙交到苗栗縣山城救難協會手中時，它的生命開啟了最有意義的新篇章。

廣告 廣告

感謝國際獅子會捐贈救災勘查車 余文忠：救難隊員最可靠戰友 7

余文忠表示，國際獅子會300B6區總監黃秀卿及2025－2026年度國際獅子會國際基金（LCIF）捐贈苗栗縣山城救援協會救災勘查車輛與相關設備。回顧這一段緣分，他要感謝苗栗縣商業會榮譽理事長、同時也是獅子會前總監戴美玉、獅子會員陳怡芳牽線，讓自己在獲悉消息後，請公所秘書徐紹恒共同聯手協調、促成美事，才有這一場溫馨的交車儀式，並由苗栗縣山城救難協會創會理事湯錦乾，代表完成救援車輛交車儀式。

余文忠指出，苗栗縣山城救援協會是縣內重要救災的民間協力單位，長期投入陸域搜救任務，是縣內不可或缺的救災能量。此外，去年更成立頭屋空拍分隊，利用無人機技術擴大搜救視野，提升在複雜地形中的偵搜效率。

「工欲善其事，必先利其器；救災救難，安全第一。」余文忠進一步表示，全新勘查車要價兩百萬元，但堅固耐用的車輛是救難隊員最可靠戰友。最後他再度感謝獅子會長年關懷社會、回饋地方的精神。

照片來源：翻攝自余文忠臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

王鴻薇評高市早苗賭上政治生命重選有魄力 狠酸賴清德「選輸翻桌」

新北消防深化國際合作 東京消防廳來台交流救助技術

【文章轉載請註明出處】