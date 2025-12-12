感謝多元服務 侯友宜表揚18績優社區

三芝福成社區將稻田改設成兵棋推演場作為兒少遊戲兼棋盤式管理試驗。（圖：新北社會局提供）

▲三芝福成社區將稻田改設成兵棋推演場作為兒少遊戲兼棋盤式管理試驗。（圖：新北社會局提供）

新北市長侯友宜昨（十二）日表揚今年度金卓越及績優社區，共有十八個社區獲獎。他表示，新北人口全國第一，許多政府看不到、做不到的地方，需仰賴社區補充，感謝四百六十九個社區在各地提供多元服務，展現「在地人照顧在地人」的精神，尤其讓長輩能夠共生、共融、共樂。

今年度榮獲卓越組卓越獎者為三芝區福成社區；績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等四個社區，將代表新北市參加衛福部一一五年金卓越社區選拔。另績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等十個社區，並頒發單項特色獎予三個社區。

廣告 廣告

三芝區福成社區執行長鄭國賢分享，社區開闢開心農場，實踐「從泥巴到嘴巴」哲學，讓長輩透過親手種菜，共餐、共茶、共學、共遊；並保留歷史洗衫堀，利用廢棄物再生與古早文物打造創生館，甚至將稻田改設為兵棋推演場，作為棋盤式管理理論試驗。板橋區三民社區理事長林素杏指出，自一○○年起推動兒童啟蒙教育，培訓技能與專長，延伸老中青共融服務。中和區莒東社區理事長簡永昌則強調，社區結合志工推動防暴初級預防，讓成員成為防暴尖兵。

萬里區北基社區理事長俞富推動長者營養餐食服務，鼓勵長者走出家門彼此關懷，並設立兒少陪伴基地，獲「台灣夢」支持。新店區中山社區理事長陳櫻嬌分享，社區配合里長規劃開闢「奇蹟公園」，推動環境教育，凝聚居民共識。