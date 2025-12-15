感謝季大玩諧音梗 星饗道「真多蝦、金多蟹」一路感謝到過新年

星饗道國際自助餐在歲末年終推出冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹 — 感謝有你饗到你」，以最受歡迎的蝦、蟹為核心。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 台中市星享道酒店集團旗下的星饗道國際自助餐在歲末年終推出冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹 — 感謝有你饗到你」，以最受歡迎的蝦、蟹為核心，從冷檯、生食檯到熱廚全區換季，帶來豐盛多層次的歲末海鮮體驗。活動期間每桌加贈「松葉蟹腳杯」，以應景海味陪伴賓客迎接尾牙、春酒與各式年終聚餐。

星饗道國際自助餐在這次活動精選了松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦，以冰鎮呈現鮮甜原味。周末限定的主廚郭誌隆《蒸汽石頭蝦料理秀》更是本次焦點。以300°C 以上加熱的鵝卵石快速悶熟大蝦，搭配辛香料、米酒與蔥蒜，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住，白煙升起、香氣四溢，帶來強烈的視覺效果，是本季最具亮點的現場體驗。

延伸蝦蟹主題，餐廳推出多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉，以蔬果風味突顯海鮮的清爽層次。握壽司區同步推出鮭魚、天使蝦、牛小排握壽司，一次滿足油脂、甜度與焦香肉味的三重口感。

其他菜色同樣展現多國特色與濃郁海味，包括名古屋手羽先、炸蝦天婦羅、現烤午魚，以油炸與直火技法呈現鹹香；西式料理端出義式蒜味油封蝦、龍蝦干貝披薩、爐烤大蝦，以蒜油與火烤堆疊厚實風味。另有德國豬腳、新加坡黑胡椒蝦、避風塘炒蟹、老酒乾鍋雞等異國料理，讓賓客在品味海鮮之餘，也能享受不同文化的風味亮點。

為呼應歲末感謝氛圍，特別設置「歲末感謝留言區」，邀請賓客寫下祝福、感謝與鼓勵的話語，並於餐廳外的大型跑馬燈播放，讓溫暖訊息在城市裡流動。無論是公司年終慶功宴、部門聚會、社團活動、家庭宴席或學生期末聚餐，都能在此找到屬於這段時節的儀式感。

活動資訊：「真多蝦、金多蟹 — 感謝有你饗到你」，即日起到至2026年2月8 日。訂位電話04-2706-1618。

