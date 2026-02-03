感謝守護地方安全 礁溪鄉春節勞軍致敬

礁溪鄉公所於農曆春節前夕辦理春節勞軍致贈加菜金活動，向國軍弟兄致上最誠摯的慰勉與謝意。今年加菜金致贈，由去年的三萬元加碼提升至五萬元。（礁溪鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為表達對國軍官兵長年守護國家、守護地方的感謝與敬意，礁溪鄉公所於農曆春節前夕，三日辦理春節勞軍致贈加菜金活動，向國軍弟兄致上最誠摯的慰勉與謝意。今年加菜金致贈，由去年的三萬元加碼提升至五萬元。

鄉長張永德表示，長期以來宜蘭縣後備指揮部、陸軍步兵第一五三旅及蘭陽地區指揮部，不僅在戰備任務上堅守崗位，更於颱風及重大災害期間，在礁溪鄉災害應變中心開設時派員進駐待命，協助地方執行防救災工作，成為地方政府最堅實的後盾。

張永德說，國軍單位對於礁溪鄉役男的關懷與照顧亦不遺餘力，讓役男安心服役、家屬放心支持，有效確保地方鄉親生命與財產安全。鄉公所強調，國軍在平時默默付出、災時即刻支援，對礁溪鄉的安全穩定貢獻良多，深獲地方肯定與敬佩。