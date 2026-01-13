感謝守護家庭與社區安全 南市府表揚社區防暴有功人員





台南市政府13日表揚社區防暴有功人員，市長黃偉哲頒發獎牌予54組宣導團隊，感謝他們深耕社區，多年來持續投入家庭暴力、兒少保護與性侵害、性騷擾等初級預防工作，期望未來吸引更多民間組織及社區民眾共同參與。

市長黃偉哲表示，感謝所有長期投入社區防暴工作的模範人員與志工夥伴，大家默默在第一線守護家庭與社區安全，是台南最重要的力量。現代社會生活節奏快、壓力大，民眾每天透過新聞與網路接收大量負面訊息，容易引發情緒緊繃，從口角衝突演變成肢體暴力的案例時有所聞，而暴力問題不僅存在於家庭，也出現在校園、朋友關係與夫妻互動之中，因此防暴工作更顯迫切與重要。

黃偉哲指出，市府推動防暴社區，希望凝聚社會對「反對暴力、重視和諧」達到共識，透過社區網絡在第一時間發揮關懷與協助功能，讓衝突在擴大之前就能被看見、被處理。他提醒民眾遇到糾紛時，可多加善用里鄰系統及公所調解委員會等機制，以理性溝通化解誤會與衝突。市府也將持續強化社區防暴網絡，結合公私部門資源，並透過整合社政、警政、教育等跨局處合作，全面推動暴力防治，讓每位市民都能在安心、幸福的環境中生活。

社會局表示，自105年起培力社區及鄰里組織主動出擊、超前部署，就近關懷左鄰右舍，去(114)年南市共有50個社區組織及4個團隊參與初級預防計畫，深耕街頭巷尾倡導防暴觀念，此外，社會局也培育19位經衛生福利部認證的社區防暴宣講師及63位經本市認證的防暴宣講人員，透過運用民眾感興趣的題材，傳達防暴相關理念，使防暴的種子在每個角落生根發芽、成長茁壯。

南區大恩社區發展協會理事長施國熙表示，該協會自111年起加入南市初級預防宣導社區，歷經3年的防暴量能培植與經驗積累，除在去年成為初級預防領航社區帶領鄰近的5個跨步社區組織共同投入防暴宣導工作，更榮獲衛生福利部金卓越社區，並代表台南市參與紫絲帶社區初級預防一朵花的認證，未來期待在持續培力輔導下，能夠發展更具在地特色及多元化的防暴宣導方案，並將防暴服務精神推廣至各社區單位共同響應，一起打造無暴力的幸福家園。

