感謝守護環境付出 南市贈米關懷資收個體戶
端午節前夕，環境部與臺南市環保局攜手送暖，特別準備了在地農產米、防護手套、萬用清潔劑及洗手乳等物資，致贈給參與資收關懷計畫的個體戶，提前祝賀佳節愉快，感謝這群默默守護市容環境的無名英雄，長期為資源回收工作付出的辛勞。
資收個體戶是城市資源循環的重要推手，長年奔走於大街小巷，收集並分類資源回收物，隨後再載運至回收商變賣換取微薄收入。他們在回收體系中扮演最基礎的分類角色，對資源重新循環利用與環境維護貢獻良多。
高齡92歲的徐阿嬤在長子離世後獨居，因年邁難以外出工作，其他子女也無法提供經濟協助，導致生活陷困，所幸透過社會局社工轉介加入資收關懷計畫，平時藉由整理回收物換取補助金，不僅獲得實質的生活支持，也讓生活有了重心與成就感，充分展現自立自強的精神。
環保局長許仁澤表示，資收關懷計畫旨在協助長期從事資源回收工作，且符合低收入戶、中低收入戶、領有老人生活津貼、身心障礙證明、社福邊緣戶或特殊境遇家庭等資格的個體戶，以優於市場的價格收購回收物。推動至今(115)年5月底，已累積受惠人數多達2,117人次，將政府照顧弱勢的美意，落實到真正需要協助的民眾身上。本次致贈物資除包含在地農產米外，更著重防護與清潔用品，希望在佳節前夕提供實質支持，並有效降低個體戶在整理回收物時的受傷風險，全面守護其健康。
市長黃偉哲表示，資收個體戶是推動資源回收的重要夥伴，更是守護環境的幕後英雄。市府將持續結合中央資源照顧弱勢，同時也呼籲市民朋友從源頭落實垃圾分類，共同讓資源循環更完善、城市環境更美好。
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