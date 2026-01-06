感謝守護超人 圖文創作滿校園

永康勝利國小舉辦感謝勝利守護超人校園徵稿活動，作品在校園各處展出。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

在台南市永康區勝利國小感恩不是一句口號，而是每天都在發生的小事。學校以「感謝勝利守護超人」為主題，舉辦校園徵稿活動，以品德教育為核心，讓學生們用最真誠的方式，用文字與圖像記錄心中最真切的感謝，營造溫暖而有力量的校園氛圍。

永康勝利校園徵稿活動，以創作為橋梁，學生透過觀察與回憶，描繪校園中默默付出的志工身影，將一句關心、一抹微笑及無私付出化為溫暖動人的作品。學生只要投稿都可以蓋榮譽卡五格；用心創作得到教務處勳章，可額外獲得精美文具及公開表揚。

整個活動共計收到近四百件投稿，作品內容有文字的「感謝志工幫我們分類垃圾」，及透過彩繪圖像呈現的「守護超人志工阿嬤的魅力」等，作品並全數展出於校園各處，讓感恩作品成為隨處可見的風景。

教務主任王嘉雋說，為讓感恩精神從校園擴大至社區，規劃活動由學生獻作及獻花給長期服務的資深志工，並邀請志工親自為學生頒獎。