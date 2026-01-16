感謝對美關稅談判團隊！蔡英文指「從不是掌聲最多的工作」：謝謝你們承擔壓力、守住台灣立場

台美關稅談判結果出爐，前總統蔡英文今（16）日表示，她過去也參與過對外談判，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任，「謝謝為台灣付出心力的談判團隊，承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓大家能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。」

蔡英文今日在臉書發文表示，看到台美關稅談判的結果出爐，心裡其實很有感觸，也充滿著感謝。

蔡英文提到，過去，她也曾經參與對外談判，代表台灣和各國代表一輪又一輪地溝通、協商。那是一條漫長的路，需要耐心，也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷，「我很清楚，每一個數字、每一個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任。」

蔡英文特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系。謝謝他們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓大家能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見。

蔡英文強調，台美關稅談判的結果，不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。對於受到影響的產業與勞工，「我相信，政府也會持續傾聽，並提供必要的支持，讓轉型的成本，不落在最弱勢的人身上。」

蔡英文說，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個國家，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。

