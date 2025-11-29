感謝屏東愛心物資捐花蓮光復鄉災區 將成立救災備料平台

花蓮光復鄉的災區代表透過立委鍾佳濱（中）舉辦感恩會，向屏東捐助單位致謝。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

花蓮光復鄉洪災，屏東愛心物資捐贈讓災民深受感動！受贈單位二十九日到屏東透過立委鍾佳濱舉辦感恩會，向捐助單位及運送志工表達由衷感謝！

花蓮光復洪災擁入各界愛心，不只鏟子超人讓人感動，屏東市的宮廟、慈善團體、廠商也不落人後的捐助物資，計有一千五百一十包三公斤白米、一百桶消毒漂白水及眾多生活用品，透過鍾佳濱服務處平台運送至光復災區。

捐助愛心物資單位有屏東市玉皇宮、天后宮、天朝宮、代天府、青雲宮、北極殿福德祠、慈和宮、新三元宮、鎮山宮、龍聖殿慈惠堂、屏東縣慈善聯合會、長治鄉有愛文教促進協會、微寶生技、長安里長及協助運送物資到花蓮的熱心小蜜蜂、貨運超人志工代表。

廣告 廣告

這項感恩會中，由花蓮好人會館創辦人黃榮墩、大馬太鞍社區發展協會總幹事馮先鳳，代表災區向捐助物資單位致謝。

黃榮墩除致贈感謝狀表達感激之意外，並與鍾佳濱服務處、各宗教團體共同發展救災備料平台，將中元節普渡拜拜提前到七月初辦理，供品捐到平台作為救災物資，因為農曆七、八月是台灣洪災的高峰期。

鍾佳濱強調，天災無法預料，但人心是溫暖的，需要大家互相幫助；台灣雖然經常面對颱風、洪氾、地震等天災侵襲，但國人同島一命所展現的互助愛心讓人感動，難怪被稱讚台灣最美的風景就是人。