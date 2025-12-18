感謝川普對台軍售3510億！總統府：持續展現自我防衛決心

總統賴清德。（圖／總統府提供）





美國政府於美東時間17日，就多項對台軍售案完成「知會國會」程序，總金額約111億美元（約新台幣3510億元）。

對此，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，我國政府表達誠摯感謝，並指出此舉再次展現美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。

此次知會國會的對台軍售內容，涵蓋國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」與「魚叉飛彈可修件檢修」等共8項軍售案。

郭雅慧指出，這是本屆川普政府第二度宣布對台軍售，顯示台美合作夥伴關係的緊密程度，也充分反映美國政府對台灣國防需求的高度重視。

她表示，面對區域安全情勢日益嚴峻，我國明年度國防預算將依北約標準達到GDP3%以上，並可望於2030年前達到GDP5%，政府也已提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。

郭雅慧強調，台灣將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛的決心，並以實力維護和平。

她並指出，台海及印太地區的和平穩定，對國際社會的安全與繁榮不可或缺，台灣未來將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並共同維繫區域的和平、穩定與繁榮發展。

