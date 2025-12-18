感謝川普對台軍售3510億！總統府：持續展現自我防衛決心
美國政府於美東時間17日，就多項對台軍售案完成「知會國會」程序，總金額約111億美元（約新台幣3510億元）。
對此，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，我國政府表達誠摯感謝，並指出此舉再次展現美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。
此次知會國會的對台軍售內容，涵蓋國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」與「魚叉飛彈可修件檢修」等共8項軍售案。
郭雅慧指出，這是本屆川普政府第二度宣布對台軍售，顯示台美合作夥伴關係的緊密程度，也充分反映美國政府對台灣國防需求的高度重視。
她表示，面對區域安全情勢日益嚴峻，我國明年度國防預算將依北約標準達到GDP3%以上，並可望於2030年前達到GDP5%，政府也已提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。
郭雅慧強調，台灣將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛的決心，並以實力維護和平。
她並指出，台海及印太地區的和平穩定，對國際社會的安全與繁榮不可或缺，台灣未來將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並共同維繫區域的和平、穩定與繁榮發展。
更多東森新聞報導
快訊／台中市前議長張宏年驚傳離世 享壽73歲
宜蘭壯圍3連霸鄉代會主席驚傳家中辭世！享年59歲
前新竹縣長陳進興辭世！享耆壽93歲 楊文科發文悼念
其他人也在看
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 93
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 134
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 95
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 1 天前 ・ 174
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 116
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 87
卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 78
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 18
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
被「寶貝女兒」嚇到了！王世堅伏地挺身 臉撞傷貼OK蹦｜#鏡新聞
民進黨立委王世堅，12月17日到立法院質詢時被發現臉部貼著OK蹦，他笑說是自己在做伏地挺身時，被愛貓嚇到，不小心撞到受傷。不過黨內台北市選戰，除了前秘書長林右昌即將出席演講活動，被認為是為了選舉暖身，而吳怡農也再拋政見，強調選舉不收企業捐款，對此王世堅表達尊重。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改
政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 2
「冷靜嚴格！」自衛隊飛官遭中國軍機雷達照射 仍能冷靜完成任務 小泉深感自豪 中共軍費大增7倍堪憂 小泉進次郎霸氣點名中國｜全球聊天室｜#鏡新聞
因應中國威脅日益加劇，日本就增加國防預算進行熱烈討論。在野黨議員質詢時批評高市內閣擬增加軍費無助和平，防衛大臣小泉進次郎霸氣點名中國，要該名議員把這些話拿去跟年年增加軍事預算、造成區域情勢升溫的中國說，引發熱議。中國外交部馬上跳腳，反批日本「惡意抹黑中國正當國防建設」，日本沒有資格對中國說三道四。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 6
挺卓榮泰「不副署」！謝長廷喊立院可提倒閣「但在野黨沒信心做這件事」
面對藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院提出覆議但遭到立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」來反制，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁。曾任行政院長的總統府資政謝長廷在臉書發文力挺卓榮泰，直言不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量。他也建議立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台，但多數黨立委不敢做這件事，就是沒有信心，擔心國會解散落選而已。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11