感謝川普政府第二度宣布對台軍售！總統府：台灣會持續展現自我防衛決心

美國政府於美東時間17日就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元（約新台幣3510億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，對此，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，我國政府表達誠摯感謝；此舉再次展現美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

郭雅慧指出，此次軍售為本屆川普政府第二度宣布對台軍售，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，亦充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3%以上，並可望在2030年前達到GDP5%，政府先前亦提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。我國將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

郭雅慧說明，台海及印太地區的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮不可或缺。台灣將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並維繫區域的和平穩定與繁榮發展。

