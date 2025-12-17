感謝平日愛護 十方慢飛天使台電服務中心快閃表演

感謝平日愛護，十方慢飛天使到台電台中服務中心快閃表演，感動台電人和洽公民眾（圖：台電提供）

十方社福基金會「十方感恩列車」，17日開進台電台中服務中心，十多名慢飛天使，快閃表演歌舞，臉上洋溢無邪笑容，感動洽公民眾及台電人員，紛紛給予熱烈掌聲。十方主任游月菊說，孩子們連續五年到台電表演，除了對台電多年關懷支持，表達感謝，希望藉由活動回饋，讓企業感受助人的快樂。

台電台中區處副處長劉桂玉則表示，台電非常高興能提供一個場域，讓慢飛天使們與社會大眾，有融合機會，擴增與更多民眾接觸機會，以獲得多元的社會文化經驗，促進生活中滿滿的幸福感，更希望身心障礙學生藉由活動展現才藝表演的機會，得到與民眾的互動的機會，也藉此增進自信心、成就感！

十方啟能中心主任游月菊說，基金會從事慢飛天使早療、身障兒職訓，帶領身障學生走入社區，進行「十方感恩列車」活動，除擴增身障者與社會人士的接觸，獲得多元的社會文化經驗，更藉此感謝一路走來幫助十方的企業及志工們；期望透過感恩列車的活動，讓企業團體感受到「十方啟能中心」對社會大眾滿滿的感謝與感恩，也更進一步讓民眾了解十方優質師資完善的教育理念，期盼從溫馨的活動中，讓企業團體感受到十方感恩之心。

慢飛天使除了快閃表演，還帶了他們親自製作的手工餅乾，分享洽公民眾及平時愛護他們的台電大哥哥、大姊姊，現場洋溢濃濃的歲末感恩氣氛。（寇世菁報導）