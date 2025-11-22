感謝張老師志工永續付出 中市社會局長：愛持續前行

感謝張老師志工永續付出-社會局局長-愛持續前行

台中「張老師」中心55週年授證暨表揚典禮活動，22日於好運來洲際宴展中心盛大舉行，台中市政府社會局長廖靜芝親臨現場，表達誠摯的敬意與感佩，感謝志工長期無私付出，以行動證明「持續向前行，愛你無終止」，深獲各界肯定與支持，她向全體志工致以崇高敬意。

張老師-笑吧-校巴-校園心理輔導計畫服務

廖局長表示，台中「張老師」中心以熱忱與專業協助每一位心靈上需要安定及關懷的民眾，透過陪伴、傾聽、支持成為許多人心中溫柔而堅定的力量。再次感謝張老師志工長期投入志願服務，不但以實際行動關懷社會，更展現傑出的服務成效，在各項政策中給予重要支持，與市府並肩推動公益服務，將溫暖傳遍每個角落。

張老師-笑吧-校巴-校園心理輔導計畫服務

社會局說明，台中「張老師」中心秉持著「全民心陪伴，永續新發展」理念，長期致力推動多元服務方案，透過身心輔導、心理諮商、心理治療及心理衛生教育等工作，協助服務對象增強生活適應能力，挖掘個人潛能，全面提升市民心理韌性。

志工接線服務

今年台中「張老師」中心有41位志工獲衛生福利部志願服務獎勵、66位志工獲台中市志願服務獎勵。志工夥伴是推動各項社會福利服務的重要推手，默默付出傳遞溫暖，為社會帶來希望。明年適逢聯合國訂定的「國際志工永續發展年」，期許更多民眾攜手參與志願服務，一起創造友善宜居、幸福城市。

志工宣導防治網路霸凌

資料來源：台中市政府