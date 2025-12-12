感謝志工們默默付出 佳里奇美醫院辦表揚感恩餐會
1985年聯合國宣佈每年的12月5日為國際志工日，為感謝志工們的默默付出，佳里奇美醫院舉辦114年度志工授證暨表揚感恩餐會。佳里奇美醫院院長田宇峯表示，志工們無私的愛與行動，詮釋了平凡的人為別人做不平凡事的人道主義精神。該院志工隊目前有73人，最年長者81歲，此次有27位志工獲得表揚。也恭賀王清香志工獲得114年全國績優志工金牌獎。
根據衛福部統計，至2024年，全台灣有約111萬名志工，累計服務時數達1億小時，相當於4萬名全職人力的貢獻。愛與關懷是改變世界最強大的力量，因為志工們的不平凡付出，讓世界變得更加溫暖與美好。田宇峯院長表示，志工是醫院最重要的夥伴，感謝志工長期對醫院的付出。
田宇峯院長指出，佳里地區人口以老年人居多，為協助長者順利就醫，在醫院大廳、門診候診區、急診、藥局、檢驗科及社區篩檢活動，都能看到志工們熱心穿梭其間的身影。近來該院鼓勵就醫民眾使用自動繳費機，減少人工作業等待時間，志工們積極的協助及耐心教導民眾如何操作，目前推動情形良好。
社會服務部主任陳立誠說，志工隊目前有73人，有2對夫妻檔、1對母子檔、1對姊弟檔，主要來源大多透過志工們的相互介紹，志工隊更具有在地化、留隊率高、向心力強等3大特色。 餐會除表揚績優志工外，也舉辦摸彩、卡啦OK聯誼活動。田宇峯院長也參與歡唱，動人的歌聲迎來無數掌聲。
