感謝志工無私奉獻 南市表揚260位績優及資深地政志工





臺南市政府地政局2日舉辦志願服務聯繫會報，表揚績優及資深志工，感謝志工們對地政業務的無私奉獻，同時嘉勉同仁及團隊的努力。市長黃偉哲特別感謝志工們的奉獻與協助，並邀請市民一同「志願投入



樂在服務」，共同推動市政發展。

黃市長指出，地政局志工團隊的表現有目共睹，其中張賜三先生於今年度獲頒內政業務服務獎勵銅質獎，至今服務年資14年，服務時數累計1,700小時，給予默默付出的志工們最高榮譽的肯定。

地政局長陳淑美表示，本次聯繫會報除了進行績優志工表揚外，更特別感謝地政志工們在平日協助洽公民眾申辦各項業務，確保地政業務順利推動。期望藉由此次聯繫會報，強化地政局、地所及志工三者間的溝通與配合，一起防詐、阻詐，加強關懷和通報，減少詐騙案件，凝聚志工力量，增進機關與志工彼此間的合作。

本次會報中，陳淑美頒獎表揚11位獲獎志工，包含榮獲本市志願服務金質獎的呂建明先生、劉怡紋女士；銀質獎的黃陳彩鳳女士、謝蘇翠敏女士、周淑愼女士；以及銅質獎的吳明浩先生、吳玲慧女士、謝惠琴女士、陳芷羚女士、陳秀彩女士、黃惠美女士。此外，也表揚地政局8位績優志工、11位資深志工，及頒發感謝狀予260位地政志工夥伴們，其中地政局65歲以上的高齡志工有140位（佔比超過50%），有38位服務年資超過20年以上，其中地政相關行業就有25位；另外陳局長也感謝東南地政事務所謝蘇翠敏女士，今年84歲，以前是一名地政士，退休後來到東南地政擔任志工，至今服務年資26年，服務時數更是累計近3,000小時，不僅地政專業法令知識豐富，盡職的投入地政志願服務工作，幫助民眾化繁為簡、安心辦妥事情。

另外，鹽水地政事務所志工陳芷羚女士，她繼承父業，投入地政士行業，更在民國93年鹽水地政志工隊成立時，第一時間報名加入成為創隊成員。從事志工21年來，她始終默默付出，在服務台親切地引導填表、解說流程，「用笑容化解民眾的焦慮，用行動傳遞關懷。」她常說：「一點小幫助，就能讓民眾少一份焦急、多一份安心。」這份真誠的信念，正是地政志工最動人的精神寫照。

