感謝慈濟成防災後盾！劉世芳拜會證嚴法師 盼擴大合作強化韌性

[Newtalk新聞] 內政部長劉世芳昨（15日）前往花蓮靜思精舍拜會慈濟創辦人證嚴法師，並與慈濟功德會及慈濟慈善事業基金會高層幹部深入交流，感謝慈濟長期協助政府推動防救災與收容安置工作，期盼未來繼續緊密合作，全面強化社會韌性。

劉世芳由消防署長蕭煥章、內政部宗教及禮制司司長林振祿及花蓮縣警察局長陳百祿等陪同，此行也有慈濟副執行長顏博文、熊士民、張宗義、前交通部長蔡堆等人與會。

劉世芳特別感恩證嚴法師及慈濟團隊，近年在重大災害現場總能第一時間看到藍天白雲志工投身救援，無論是收容安置、物資發放或醫療支援，慈濟皆是公部門最堅實的後盾。她指出，全國防災士已受訓11萬人，其中慈濟協助培訓達1萬4千人，占約一成，盼持續擴大合作。

劉世芳也提到，今年出訪夏威夷時，當地政府特別向我方致謝，肯定慈濟在茂宜島大火期間全力救助災民，展現台灣民間力量的國際高度。

消防署長蕭煥章表示，中央災害應變中心啟動後，慈濟即派員進駐，並支援國際人道援助執行物資任務。去年0403花蓮地震，慈濟迅速開設收容安置中心、提供福慧床與隔屏，細緻安排讓日本及國際救援團體印象深刻，紛紛來台取經。

證嚴法師親自開示，慈濟投入防災救援係本分事，「親幫親、鄰幫鄰」，政府與民間同心，方能快速援助。他以9月花蓮馬太鞍災後，全台鏟子超人踴躍投入為例，感念台灣社會以愛為本。

劉世芳最後再次感謝慈濟與政府齊心支援，指出防災協作中心將在全國368鄉鎮市區推展，由慈濟、防災士與替代役共同參與疏散撤離、安置與物資支援，深化災害應變能量，讓台灣更有韌性。

