感謝慈濟風災協助清掃 中正大學製作二串念珠

去年7月6號丹納絲颱風重創嘉義中正大學校園，八千多棵樹折損，慈濟號召青年志工協助清掃，7/12、7/13志工動員打掃，慈大的外籍生也來幫忙；今天中正大學校長特地來大林感恩上人，校方請70歲老師傅，用校園倒塌的肖楠木，製成了二串念珠，呈給上人，表達誠摯的謝意。

時間回到2025年7月，這是丹娜絲颱風侵襲過後的中正大學，折損的校樹多達八千棵，災後，校園可用滿目瘡痍來形容，慈濟號召全國青年志工協助打掃，一呼百應。中正大學校長 蔡少正：「這些志工從8歲到78歲都有， 57位(慈大)國際生，也在隔一個禮拜後也到中正大學來，大部分來自南非，辛巴威 跟莫三比克，他們在學校裡面跟著我們的師生，一起清理校園。」

志工和校方人員通力合作，很快恢復校園地乾淨樣貌。為了感恩慈濟的協助，校長特地送來的禮物。中正大學校長 蔡少正：「這一串念珠，是我們從學校被颱風吹倒的樹木，是肖楠， 我們請一位70歲的老師傅，把它磨成圓型的念珠， 總共有兩串，代表中正跟慈濟一起來攜手 。」

中正大學在2024年就跟慈濟簽署合作備忘錄，推動慈善生命教育。這次遇上風災造成校園毀損，慈濟即刻伸出援手，展現中正大學跟慈濟，對於共善共好的信念，雙方的情誼，在災難中更顯珍貴。

