感謝憲法法庭展現道德勇氣 賴清德喊話朝野：盼打破僵局、開創新局

總統提及立法院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，讓憲法法庭恢復運作，期待2025年的僵局不會延續到2026。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕2026年元旦，賴清德總統今在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表談話，總統提及立法院強行通過許多違憲法案、杯葛福國利民法案，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，讓憲法法庭恢復運作，期待2025年的僵局不會延續到2026，攸關國家生存發展的建設不會再因杯葛而停滯，並重申願在合憲方式下赴立法院進行國情報告，由衷期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴清德指出，展望新年將推動4個總目標，包括打造安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣，以及促成民主團結的台灣。

針對促成民主團結的台灣，賴清德表示，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

賴清德指出，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

賴清德表示，感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴清德說，今天天亮的時候，我相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

賴清德強調，身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在「憲法增修條文」第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告，由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

