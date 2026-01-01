感謝憲法法庭恢復！賴清德促朝野合作喊話藍白：合憲方式赴立院國情報告

政治中心／綜合報導

總統賴清德今（1）日上午發表2026新年談話，此次談話以「韌性之島，希望之光」為主題，回顧2025年台灣各項成績，感謝國人堅定、團結地克服各項挑戰；對於立法院藍白政治葛，他感謝憲法法庭讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。並重申只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

賴清德說，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。



賴清德指出，「民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。」憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。



「我要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。」賴清德說，今天天亮的時候，他相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。



「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作。」賴清德重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。「我由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。」

