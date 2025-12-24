感謝新北警聖誕守護市民 警長方仰寧獻禮祝福

新北市警察局聖誕特別送上蔥鹽風味牛軋餅、靜岡抹茶曲奇餅乾和雙肩後背包等三項聖誕禮物供員警挑選。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

12月25日是聖誕節，同時也是國家的行憲紀念日，並且在今年恢復為國定假日。新北市警察局為了讓平日辛勞的同仁能感受到聖誕節的溫馨氣氛，透過票選活動，選定蔥鹽風味牛軋餅、靜岡抹茶曲奇餅乾和雙肩後背包等三項禮品供同仁挑選，並於聖誕節前夕贈送，讓同仁在歡愉中感受節慶氛圍，同時表達對大家辛勤工作的慰勉。

市警局長方仰寧表示，警察同仁工作24小時不間斷，而且肩負維護社會治安之使命，各項治安、交通之勤業務繁重，尤其在年末期間，適逢新北歡樂耶誕城活動，同仁們仍日夜堅守崗位，守護市民的平安與交通秩序，工作十分辛勞，因此特別藉聖誕節送上溫暖的問候與祝福，向每一位辛苦的同仁致上由衷的感謝與敬意，祝福大家聖誕節快樂！許多同仁也表示，收到局長的禮物讓人倍感窩心，使今年的節日氣氛更加溫馨。

方仰寧除致贈小禮物，祝福每位同仁幸福洋溢，佳節愉快外，亦勉勵每位同仁繼續為新北的治安、交通、為民服務工作努力，共同打造樂活宜居的安全城市！