感謝日華懇挺台 賴清德：期盼實現「自由開放的印度太平洋」願景

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總統賴清德。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞]

總統賴清德今（11）日下午以錄影方式為「日華議員懇談會」（簡稱「日華懇」）2026年度總會致詞，感謝「日華懇」成立53年來，不論是深化台日國會議員情誼、支持台灣的國際參與，或推動增進兩國人民福祉的政策，總是竭盡全力積極為台灣發聲。他非常期待「日華懇」的好朋友，繼續大力支持台灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德致詞表示，今天是「日華懇」的年度總會，藉這個機會，他要代表台灣人民，感謝日華懇會長古屋圭司以及所有議員好朋友，對台日關係的卓越貢獻。

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賴清德指出，「日華懇」成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。他說，不論是深化台日國會議員情誼、支持台灣的國際參與，或是推動增進兩國人民福祉的政策，都可以看到「日華懇」的好朋友，總是竭盡全力積極為台灣發聲，不斷為台日交流合作奠定更穩固的基礎。

賴清德表示，因為各位的努力付出，這幾年來，台灣和日本在經貿、科技、教育、觀光等各領域，都有突飛猛進的發展。他提及，尤其去年「日華懇」在年度總會公布基本方針，將「台灣有事」視為「日本有事」以及「日美同盟有事」，並宣示絕不能夠讓「台灣有事」發生，「各位對台灣的堅定支持，讓我們非常感動和感謝」。

賴清德並說，感謝日本首相高市早苗多次在國際場域，強調台海和平穩定的重要性。他說，面對中國威權主義持續擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，台灣和日本等理念相近國家，唯有堅守民主自由價值，團結攜手合作，積極推展全方位夥伴關係，才能夠應對各種威脅與挑戰。

賴清德表示，台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，在許多領域還有許多合作的空間。他非常期待「日華懇」的好朋友，繼續大力支持台灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

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