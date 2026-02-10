感謝春安堅守崗位 吳宗學慰勞北屯守望相助與警消清潔隊

【民眾網諸葛志一台中報導】農曆新年將至，台中市北屯區市議員擬參選人吳宗學，近期特別在假日與夜間化身「暖心快遞」，走遍北屯區守望相助隊、消防第八大隊及五個分隊、第五分局及六個派出所、兩個交通分隊和北屯清潔隊，送上泡麵物資，為第一線的城市英雄們加油打氣。

「大家辛苦了！天氣冷，別忘了補補體力。」走進守望相助隊部，吳宗學熟稔地與隊員們打招呼、握手寒暄。北屯42里共有38個守望相助隊，吳宗學不僅逐一走訪送物資，更在深夜時分陪著隊員們聊聊天，聽聽基層最真實的聲音。

吳宗學表示，守望相助隊員大多是犧牲自己的休息時間，日夜在社區巡邏，「看到大哥大姐們穿著反光背心穿梭在巷弄，這份心意真的讓人很感動。」

吳宗學強調，守望相助隊是社區安全的基石，應定期換新服裝不讓這群熱心的夥伴寒風中受凍。未來有機會為大家服務會重視執勤條件，編列預算定期更新裝備，讓第一線的夥伴能有最基本的安全與舒適。他也一定會成為警政、消防、清潔隊與基層守望夥伴「最有力、最會聽」的後盾。