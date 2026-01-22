感謝春節堅守崗位守護城市安全 桃園市議會慰勞警消致贈254萬元





115年春節將至，為感謝警察及消防人員於「加強重要節日安全維護工作」期間不分晝夜、堅守崗位，桃園市議會議長邱奕勝22日率同多位議員，前往桃園市政府警察局及消防局進行春節慰勞，並致贈慰勞金總計254萬元，向第一線警消同仁表達最高敬意與感謝。

桃園市議會議長邱奕勝，副議長李曉鐘、議員林政賢、陳美梅、于北辰、朱珍瑤、張桂綿、錢龍、徐其萬、王仙蓮、周玉琴、李家興、簡志偉、黃瓊慧等一行，分別前往市警察局暨所屬各大隊、分局，以及消防局各大隊與義消總隊進行慰勞。



桃園市議會議長邱奕勝於警察局慰問時致詞。





市議會期盼透過實際行動，為在春安期間（2月9日至2月23日）辛勞付出的警消人員加油打氣，感謝他們守護市民安全，讓市民得以安心過好年。

邱奕勝議長表示，桃園市身為「國都之門」，人口已成長至235萬人，人口結構多元且持續增加，治安與防災任務日益艱鉅。春節期間警察勤務「不打烊」，消防同仁亦全力投入各項防災整備與救災工作，確保社會秩序與市民生命財產安全。他強調，支持警消預算是議會一貫的優良傳統，未來也將持續作為警消最堅實的後盾，並祝福同仁新的一年平安順心。

桃園市議會議長邱奕勝率同多位議員前往桃園市消防局慰問，至贈慰勞金。





警察局長廖恆裕指出，今年春安工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標。桃園市外籍人口逾14萬人，警民比例約1比500，居全國前段，警察同仁長期在高壓環境下執勤，此次市議會的慰勞對基層同仁而言是一大鼓舞。

消防局長龔永信則說明，去年桃園市工廠及倉庫火災件數大幅下降27%，救護車出勤超過12萬次，並推動「救護一路通」計畫縮短到院時間。感謝市議會長期支持消防政策與人力資源，讓消防體系持續精進，守護市民安全。

桃園市議會議長邱奕勝於消防局警局慰問時致詞。





桃園市議會議長邱奕勝於消防局警局慰問時致詞。





