感謝春節堅守崗位 中和農會慰問中和警

《圖說》中和分局長陳宇桓〈右二〉與中和地區農會由理事長呂弈陞等人合影。〈中和分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局今年加強重要節日安全維護工作即將開始，自2月9日22時至23日24時止，為期十五天以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，加強犯罪偵防、交通疏導及各項貼心為民服務措施，以營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

中和地區農會由理事長呂弈陞，率同常務監事游光照，昨3（日）前往中和分局慰問員警執勤辛勞，感謝春節期間堅守崗位的員警們，為中和的治安、交通付出，致贈分局每位員警精美慰問品，表達誠摯的感謝，希望藉此機會向中和分局員警加油打氣。

《圖說》中和地區農會致贈中和員警精美慰問品、加油打氣。〈中和分局提供〉

中和分局長陳宇桓表示，感謝中和地區農會數年來對警政工作的支持及鼓勵，在春節即將來臨，警方將加強執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾快快樂樂過好年。