感謝春節期間維安無名英雄 宜蘭市長致贈慰問品

▲宜蘭市長陳美玲致贈春安工作慰問品。（圖：宜蘭市公所提供）

為讓市民平安、愉快迎接春節假期，宜蘭市整合警察、消防、民防人員及各社區守望相助隊力量，自二月九日廿二時起至二月廿三日廿四時止，實施為期十五天的春節安全維護勤務。各單位同仁犧牲休假時間，堅守第一線崗位，全力維護社會治安與交通秩序，提供市民安心無虞的生活環境，為感謝這群無名英雄的默默奉獻，宜蘭市長陳美玲與宜蘭市民代表會的市民代表，於九日晚上特別前往宜蘭縣政府警察局宜蘭分局所屬各派出所、宜蘭縣政府消防局第一消防大隊宜蘭消防分隊及各社區守望相助隊進行慰勞，並致贈馬年紀念紅包及慰問品，向所有執行春安工作的所有工作人員表達誠摯感謝，肯定其於年節期間持續守護市民生命與財產安全的辛勞付出。

宜蘭市長陳美玲表示，為維持春節期間治安穩定與交通順暢，需仰賴各單位密切配合與無私奉獻，才能讓市民安心過好年，感謝所有堅守崗位的警消、民防及守望相助隊人員，犧牲與家人團聚的時間，默默守護宜蘭市公共安全，讓市民在祥和、平安的氛圍中迎接嶄新的一年。

因應春節連假人潮與車潮明顯增加，警察人員將加強重要路口、交通要道、商圈及人潮密集場所的巡邏與交通疏導，隨時掌握狀況、迅速應變；消防人員則強化火災預防宣導與安全檢查，提醒民眾注意居家用火、用電安全；民防人員全天候待命，支援各項突發與緊急狀況。各社區守望相助隊亦持續進行社區巡查，強化社區防護網絡，促進鄰里互助合作，提升居民安全感與凝聚力。