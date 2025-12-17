感謝有你！台彩狂募1634億做公益 靠「這3招」把彩券變黃金
財經中心／師瑞德報導
台灣彩券公司今日盛大舉辦年度績優經銷商表揚大會，董事長黃志宜偕同總經理謝志宏共同發表年度營運成果。截至12月10日止，公益彩券年度銷售總額已來到新台幣1,634.3億元，不僅提前超越全年1,521億元的預算目標，更一舉創下台彩發行以來的歷史新高紀錄。
面對亮眼成績，黃志宜強調，這絕非僅靠高額頭獎的運氣，而是歸功於團隊在「產品研發節奏的精準掌握」以及「經銷商銷售職能的深化輔導」兩大面向長期耕耘的成果。展望明年，台彩將以穩健成長為核心，目標挑戰1,650億元大關。
雙引擎強勁運轉 電腦型彩券成長近24%
根據台彩公布的最新數據，今年兩大主力產品線皆繳出漂亮成績單：
電腦型彩券：銷售金額達773.5億元，較去年同期大幅增加149億元，成長幅度高達23.9%。立即型彩券（刮刮樂）：銷售金額達860.8億元，較去年同期增加31.8億元，增幅為3.8%。兩者合計銷售額達1,634.3億元，均創下歷年同期新高。
關鍵一：產品設計精準化 創新行銷網羅年輕客群
針對業績成長的內在動能，董事長黃志宜深入分析指出，台彩在產品策略上採取了更為科學且靈活的佈局。
首先是「發行節奏的精準掌控」。黃志宜表示，刮刮樂之所以能在高基期下仍成長31.8億元，關鍵在於發行單位能精確掌握各檔期的產品配置，確保每一款新品都能貼近當下的市場需求與消費者期待，特別是春節檔期的產品組合成功推升了整體買氣。
其次是「行銷通路的多元並進」。為了突破傳統客層，台彩近年積極透過網路行銷與數位工具與年輕族群對話。黃志宜指出，年輕人接受資訊的來源多在網路上，透過精準的數位投放，成功引導新血加入彩券消費行列，這也是刮刮樂能持續擴大客群的主因。
總經理謝志宏補充說明，台彩擁有19年的營運經驗，深知新產品研發的重要性。雖然過去部分產品因市場反應不如預期而下架，但這些經驗都成為研發團隊的養分。目前電腦型彩券已有8款主要遊戲，未來的產品開發將採取「穩紮穩打」的策略，不求躁進，而是確保新機制能真正符合消費者偏好，並搭配深度的分眾行銷，確保新舊產品能並行成長，而非發生排擠效應。
關鍵二：深化經銷商輔導 賦能弱勢創造雙贏
除了產品力，通路端的銷售實力提升更是今年的決勝關鍵。黃志宜指出，今年是第五屆公益彩券發行的第二年，許多新進經銷商已度過首年的摸索期，加上台彩每年持續投入資源進行教育訓練，從店面陳列到銷售話術進行全方位指導，使得經銷商的銷售技巧更加純熟。
謝志宏特別分享了一個感人的輔導案例：在高雄有一位名為「羊角」的身障經銷商，因手部不便，初期在展示與販售刮刮樂時面臨極大困難。台彩業務團隊發現後，主動介入輔導，教導她利用黏貼固定的方式優化展示動線，並協助改善店面照明與櫥窗設計，讓路過民眾能一眼看見亮眼的彩券。透過這樣細緻的個別化輔導，不僅解決了經銷商的實際困難，更實質提升了銷售業績。這種「授人以漁」的輔導機制，正是推動整體業績成長的基石。
關鍵三：天助自助者 高額頭獎與春節加碼推波助瀾
當然，除了人為努力，今年的運氣也站在台彩這邊。黃志宜分析，電腦型彩券能有近24%的爆發性成長，受惠於三大市場利多：
1、春節加碼效益：農曆春節期間的加碼活動策略成功，短短數天內便創造了百億級的銷售增量。
2、超級頭獎連發：今年威力彩分別在2月與6月開出21億元及17億元的鉅額頭獎，加上11月大樂透開出的6.9億元，高額獎金話題不斷，有效激發了民眾的「發財夢」。
台中經銷商表現稱霸全台 未來展望審慎樂觀
在區域表現上，台中市的經銷商展現了驚人的銷售實力。在全國電腦型彩券績優前五名中，台中市包辦了三席；立即型彩券前五名中亦佔有兩席。儘管新北市因人口與通路基數優勢，開出頭獎次數最多，但台中經銷商在單點經營與熟客維繫上的深度，使其成為全台「含金量」最高的區域之一。
展望明年，黃志宜坦言，在今年創下1,634億元的高基期下，明年經營壓力確實不小。但憑藉著經營團隊19年來的穩健操盤經驗，以及與主管機關建立的深厚互信，台彩將持續優化產品與服務，目標定於1,650億元，期許在公益彩券的道路上維持穩健成長，為社福資源注入更多活水。
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
納斯達克上市滿雙月！多項成果秀利多 奧丁丁股票回購展信心
防堵輝達挖牆腳？蘇姿丰親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想
土豪娶貴婦？精品「瑞幸」欲併購精品「藍瓶」超違和 市場嚇傻股價暴跌
黃仁勳出手！掌握超級電腦排程 買下AI算力「總工頭」
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 2 小時前 ・ 9
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 3
獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒
74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 107
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 117
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 21
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 175
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 36
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 9
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19