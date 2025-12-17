感謝有你！台彩狂募1634億做公益 靠「這3招」把彩券變黃金

財經中心／師瑞德報導

台灣彩券公司今日盛大舉辦年度績優經銷商表揚大會，董事長黃志宜偕同總經理謝志宏共同發表年度營運成果。截至12月10日止，公益彩券年度銷售總額已來到新台幣1,634.3億元，不僅提前超越全年1,521億元的預算目標，更一舉創下台彩發行以來的歷史新高紀錄。

面對亮眼成績，黃志宜強調，這絕非僅靠高額頭獎的運氣，而是歸功於團隊在「產品研發節奏的精準掌握」以及「經銷商銷售職能的深化輔導」兩大面向長期耕耘的成果。展望明年，台彩將以穩健成長為核心，目標挑戰1,650億元大關。

雙引擎強勁運轉 電腦型彩券成長近24%

根據台彩公布的最新數據，今年兩大主力產品線皆繳出漂亮成績單：

電腦型彩券：銷售金額達773.5億元，較去年同期大幅增加149億元，成長幅度高達23.9%。立即型彩券（刮刮樂）：銷售金額達860.8億元，較去年同期增加31.8億元，增幅為3.8%。兩者合計銷售額達1,634.3億元，均創下歷年同期新高。

關鍵一：產品設計精準化 創新行銷網羅年輕客群

針對業績成長的內在動能，董事長黃志宜深入分析指出，台彩在產品策略上採取了更為科學且靈活的佈局。

首先是「發行節奏的精準掌控」。黃志宜表示，刮刮樂之所以能在高基期下仍成長31.8億元，關鍵在於發行單位能精確掌握各檔期的產品配置，確保每一款新品都能貼近當下的市場需求與消費者期待，特別是春節檔期的產品組合成功推升了整體買氣。

其次是「行銷通路的多元並進」。為了突破傳統客層，台彩近年積極透過網路行銷與數位工具與年輕族群對話。黃志宜指出，年輕人接受資訊的來源多在網路上，透過精準的數位投放，成功引導新血加入彩券消費行列，這也是刮刮樂能持續擴大客群的主因。

總經理謝志宏補充說明，台彩擁有19年的營運經驗，深知新產品研發的重要性。雖然過去部分產品因市場反應不如預期而下架，但這些經驗都成為研發團隊的養分。目前電腦型彩券已有8款主要遊戲，未來的產品開發將採取「穩紮穩打」的策略，不求躁進，而是確保新機制能真正符合消費者偏好，並搭配深度的分眾行銷，確保新舊產品能並行成長，而非發生排擠效應。

關鍵二：深化經銷商輔導 賦能弱勢創造雙贏

除了產品力，通路端的銷售實力提升更是今年的決勝關鍵。黃志宜指出，今年是第五屆公益彩券發行的第二年，許多新進經銷商已度過首年的摸索期，加上台彩每年持續投入資源進行教育訓練，從店面陳列到銷售話術進行全方位指導，使得經銷商的銷售技巧更加純熟。

謝志宏特別分享了一個感人的輔導案例：在高雄有一位名為「羊角」的身障經銷商，因手部不便，初期在展示與販售刮刮樂時面臨極大困難。台彩業務團隊發現後，主動介入輔導，教導她利用黏貼固定的方式優化展示動線，並協助改善店面照明與櫥窗設計，讓路過民眾能一眼看見亮眼的彩券。透過這樣細緻的個別化輔導，不僅解決了經銷商的實際困難，更實質提升了銷售業績。這種「授人以漁」的輔導機制，正是推動整體業績成長的基石。

關鍵三：天助自助者 高額頭獎與春節加碼推波助瀾

當然，除了人為努力，今年的運氣也站在台彩這邊。黃志宜分析，電腦型彩券能有近24%的爆發性成長，受惠於三大市場利多：

1、春節加碼效益：農曆春節期間的加碼活動策略成功，短短數天內便創造了百億級的銷售增量。

2、超級頭獎連發：今年威力彩分別在2月與6月開出21億元及17億元的鉅額頭獎，加上11月大樂透開出的6.9億元，高額獎金話題不斷，有效激發了民眾的「發財夢」。

台中經銷商表現稱霸全台 未來展望審慎樂觀

在區域表現上，台中市的經銷商展現了驚人的銷售實力。在全國電腦型彩券績優前五名中，台中市包辦了三席；立即型彩券前五名中亦佔有兩席。儘管新北市因人口與通路基數優勢，開出頭獎次數最多，但台中經銷商在單點經營與熟客維繫上的深度，使其成為全台「含金量」最高的區域之一。

展望明年，黃志宜坦言，在今年創下1,634億元的高基期下，明年經營壓力確實不小。但憑藉著經營團隊19年來的穩健操盤經驗，以及與主管機關建立的深厚互信，台彩將持續優化產品與服務，目標定於1,650億元，期許在公益彩券的道路上維持穩健成長，為社福資源注入更多活水。

台灣彩券今年買氣強強滾，銷售衝破1,634億元創歷史新高！董事長黃志宜感謝全民愛心，強調透過「貼心產品設計」與「暖心經銷商輔導」創造雙贏，期許明年持續讓公益與夢想在台灣遍地開花。圖為台彩董事長黃志宜（圖／記者師瑞德攝影）

台灣彩券今年買氣強強滾，銷售衝破1,634億元創歷史新高！董事長黃志宜感謝全民愛心，強調透過「貼心產品設計」與「暖心經銷商輔導」創造雙贏，期許明年持續讓公益與夢想在台灣遍地開花。台灣彩券公司17日表揚績優經銷商，由財政部國庫署副署長林秀燕(圖右)頒獎。（圖／台灣彩券提供）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

