感謝有您 議會慰問軍警消

台南市議會舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，除表達敬意並致贈春節慰問金。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

春節將屆，為感謝春節期間仍須堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員，台南市議會三十日下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動，向長年守護民眾安全的軍警消弟兄姊妹表達誠摯敬意，並致贈春節慰問金。

邱莉莉表示，春節是我國最重要傳統節日，象徵團圓與祝福，多數民眾忙於返鄉團聚、歡喜迎新之際，軍警消同仁犧牲與家人相聚的時間，全年無休堅守第一線，以高度責任感與使命感，守護國家與社會安全，讓民眾能安心過年，舉辦慰問活動，感謝所有辛勞付出的軍警消人員及義交、義消等協勤夥伴的無私奉獻和默默支持的眷屬與家人。

受贈單位包括陸軍砲兵訓練指揮部、空軍防空暨飛彈第七九四旅、警察局和所屬單位等及消防局所屬單位等。多位議員及代表也出席活動。

台南市議會推出應景春聯，書寫「天驥護佑」，意喻在馬年平安吉祥、萬事順遂。（記者林雪娟攝）

喜迎馬年，市議會也推出應景春聯，邀請南瀛書法協會榮譽理事長陳勝雄揮毫書寫「天驥護佑」四字，象徵祥瑞守護，祝願市民朋友在馬年平安吉祥、萬事順遂。陳勝雄經議員陳碧玉引薦，擅長楷書，對顏真卿、柳公權、歐陽詢、褚遂良等名家書體都有深入研究。

「天驥護佑」馬年春聯，即日起對外開放索取，民眾可於上班時間前往議會永華議事廳及民治議事廳免費領取，每人限取一份，數量有限，發完為止。