感謝榮欣志工團隊服務榮民眷奉獻 嚴德發：象徵社會最真誠的力量

〔記者羅添斌／台北報導〕為表揚年度績優榮欣志工及團隊，肯定他們長年投入服務榮民(眷)的熱忱與無私奉獻，退輔會主委嚴德發昨在主持「114年績優榮欣志願服務表揚典禮」時表示，志願服務象徵社會最真誠的力量，而榮欣志工多年來秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的信念，協助訪視獨居長者、送餐關懷、陪同就醫、修繕環境等各項服務，成為輔導會最重要的後盾。

他特別感謝志工夥伴以平凡之身，承擔不平凡的使命，讓榮民(眷)在各個角落都能感受到溫暖支持。

典禮首先播放榮民榮眷基金會微電影《微光．希望》，呈現志工陪伴榮民的溫暖故事。接續，由桃園市、高雄市、雲林縣及南投縣榮服處帶來多元文化表演，展現志工的活力與服務熱情，為典禮增添溫馨氛圍。

此次表揚220位績優人員，有資深榮欣志工特殊貢獻獎13位、特殊貢獻運用單位2所、救災有功志工運用單位5所及榮欣志工3位；績優榮欣志工、承辦人、志工隊及運用單位等197位，同時表揚慶福基金會董事長蘇慶福，頒贈輔導會「榮譽紀念章」，肯定其多年善行義舉與卓越貢獻。

另外，為慶祝國際志工日40周年，輔導會在今年獎項中增設「資深榮欣志工特殊貢獻獎」，包括個人及單位獎項。在個人部分，表揚13位高齡志工，他們均為服務滿15年以上、時數達1萬5,000小時，並曾獲得衛福部志願服務金牌獎；同時，表揚2個運用單位，其中高雄市榮服處推動「安心御老」試行計畫成效卓越、屏東縣榮服處在屏東榮總設置志工服務臺，提供即時服務獲得肯定。

嚴主委提到，今年多次災害中，志工主動投入撤離安置、災後清理與陪伴照顧，包括佳里及白河榮家受災時的即時協助、馬太鞍溪堰塞湖溢流期間成立清淤志工隊投入復原，以及在急難事件中協助挽救榮民生命，展現「人飢己飢、無私付出」的精神，令人動容。

嚴主委強調，輔導會將持續以「行動與創新」、「一點生變、全面應援」及「防災、避災」三大服務策略為方向，提升服務量能，並攜手志工構築更穩固、安全與溫暖的服務網絡。

