感謝海巡辛勞 卓揆籲普發萬元國旅、買台豬

▲卓榮泰建議海巡在海巡節休假之際拿普發現金國內旅遊、買台灣豬肉，過度更有意義的節日。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（5）日出席「118海巡節慶祝活動表揚典禮」，致詞時不忘提及近來面臨非洲豬瘟威脅，除了將案例管控在台中外，邊境管制更是不可輕忽的重要工作，感謝海巡弟兄姊妹更是日以繼夜工作，查緝不法走私，貢獻及付出功不可沒，也希望在本月8日海巡節休假之際，利用普發現金萬元促進台灣國旅，並多消費台灣豬肉，協助豬農生計，度過更有意義的節日。

卓榮泰致詞時表示，今日共計18名模範海巡人員、7個模範海巡單位、5名服務績優海巡志工，以及9名搜救英雄獲獎，要致予最高敬意與感謝。每位得獎人背後都有令人感佩的故事，不僅代表團隊合作的精神，更指引未來海巡工作更進步的方向，促使國家訓練更多海巡人員、充實更多裝備，讓各項任務執行更加完善。另提及特別邀請游泳健將「蝶王」王冠閎擔任「海巡形象大使」，期盼藉由其正面社會形象及金牌光芒，以及所有海巡尖兵的共同努力下，繼續擦亮「海巡」這塊招牌。

卓榮泰說，今日除盛大慶祝11月8日海巡節及表揚模範海巡人員外，更重要的是向國人傳達，未來國人在海上如需要支援時，或在我國海域、海疆、海岸發現異常狀況，以及察覺有需要救助之民眾時，即可撥打「118」緊急救難報案專線，期待未來「118」能與「119」專線一樣，在所有海巡弟兄姊妹日夜努力工作下，得到國人的信賴。

卓榮泰也提及，近期台灣面臨非洲豬瘟威脅，影響國計民生重大，政府除了將案例場管控在台中外，邊境管制更是不可輕忽的重要工作。自2018年中國通報亞洲首例非洲豬瘟病例以來，政府對於邊境管制從未放鬆，只有日益趨嚴，尤其對於從高風險地區入境的旅客及貨物，更持續提高警覺；同時，海巡弟兄姊妹更是日以繼夜工作，在惡劣環境下冒險犯難，為國家及人民查緝不法走私行為。未來我國若順利脫離非洲豬瘟侵襲，重新獲得國際動物衛生組織的肯認，海巡弟兄姊妹的貢獻及付出功不可沒。此外此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災，海巡署也投入人力及車輛馳援，貢獻不可磨滅，令國人「足感心」。

卓榮泰最後也提及，所有海巡弟兄姊妹在本月8日「海巡節」，能有多一天的休息日；而今日也是「普發現金」開放預登記的第一天，期盼海巡同仁後續善用手中的1萬元多從事國內旅遊活動，促進台灣觀光。此外也期盼大家多加消費台灣豬肉，協助豬農生計，度過更有意義的節日。

