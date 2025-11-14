感謝無名英雄！UNIQLO送1.5萬件發熱衣 衛福部、內政部許願加碼

記者蔣季容／台北報導

服飾品牌UNIQLO迎來來台15周年，今年UNIQLO攜手衛福部與內政部，捐贈1萬5000件發熱衣，向長期守護社會安全與民眾福祉的特種搜救隊與社工夥伴致上感謝與支持。衛福部長石崇良開玩笑許願，他們志工有2萬個，希望每個人都能有一件發熱衣。

UNIQLO 今（14）日於台北舉辦「UNIQLO The Heart of LifeWear全球送暖公益捐贈記者會」，衛福部長石崇良表示，社工是人與社會之間的橋梁，他們在社區與弱勢家庭間穿梭，帶來希望與依靠，卻常忽略了自身需要。感謝UNIQLO的捐贈，讓更多人看見社工夥伴的努力，也讓他們在服務同時，感受到社會的支持與溫暖。

內政部常務次長吳堂安則說，台灣特種搜救隊的專業與韌性備受國際肯定，無論國內重大災害或海外人道任務，總能見到他們的身影。他們是台灣最勇敢、也最謙遜的力量。感謝UNIQLO以行動致敬，讓搜救夥伴在執勤時不只保暖，更感受到社會的鼓勵與關懷。

石崇良笑說，他們的社工有2萬人，但UNIQLO捐贈了1萬5000件，許願「好希望每個人都有一件！」吳堂安也說，消防署同仁為8000多人，其中有5000多人是特搜隊員，另外還有志工、義工等，盤點完數量後會再向UNIQLO報告。

UNIQLO台灣營運長篠﨑大二郎指出，UNIQLO秉持「LifeWear」理念，讓服裝成為傳遞溫度與幸福的力量。很榮幸與衛福部、內政部攜手合作，共同凝聚社會的善意與力量。未來UNIQLO 將持續深耕台灣，提供貼近在地需求的服務與體驗，攜手共創共榮。

