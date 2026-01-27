感謝無私奉獻 新北警表揚績優志工

《圖說》侯友宜市長、警察局長方仰寧、志工大隊長蔡月美與獲獎志工合影。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局昨〈26〉日晚間舉辦｢績優志工表揚大會｣，由侯市長頒發獎項給65位志工楷模，肯定其無私奉獻與卓越貢獻。其中，服務年資超過20年的資深志工計36位，獲獎志工中有25位年滿70歲以上，其中更有4位高達80歲以上，展現「活到老、服務到老」的最佳典範。

《圖說》侯友宜市長、警察局長方仰寧、志工大隊長蔡月美與獲獎志工合影二。〈警察局提供〉

侯友宜感謝志工大隊長蔡月美用心領導志工團隊，凝聚夥伴力量。他表示，志工是城市最溫暖、最堅實的力量，無論是在各項公共服務，都能看見志工朋友默默付出的身影。正因為有志工的參與與協助，讓市政推動更加順利，也讓城市更具人情味。

《圖說》侯友宜市長、警察局長方仰寧、志工大隊長蔡月美與獲獎志工合影三。〈警察局提供〉

警察局長方仰寧表示，獲獎志工中，服務年資超過20年的資深志工計36位，獲獎志工中有25位年滿70歲以上，其中更有4位高達80歲以上，仍秉持服務熱忱，長年投入志願服務工作，以實際行動關懷他人、回饋社會。無論晴雨寒暑，始終準時到崗，耐心傾聽、細心付出，展現「活到老、服務到老」的最佳典範。