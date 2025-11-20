感謝營造業者助災後復原 內政部：專案開放聘用移工配額

丹娜絲颱風從嘉義登陸重創中南部。（資料照片） 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 為感謝營造業者投入丹娜絲颱風及七二八豪雨的災後復原，內政部今（20）日表示，行政院專案新增災後復原獎勵項目，經勞動部同意專案開放一般營造業移工名額。即日起，持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請一般營造業移工雇主資格認定。

經內政部盤點，共計有517家次施工廠商在第一時間放下既有的施作工程，前往災區協助弱勢戶及受災民眾展開屋頂等家園修繕工作。另針對投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者，這次也將優先審查及分配，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限。

廣告 廣告

另考量花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，營造業者在最短時間內召集大量專業工班，積極辦理多項復原重建工作，內政部向勞動部爭取，讓參與花蓮救災的業者也可適用這次專案。營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，歡迎撥打諮詢專線（049）2316035。相關申請規定、表單及Q&A，可至全國建築管理資訊系統入口網查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 4米格- 31K戰機攜匕首導彈狂轟! 俄再襲烏 捷爾諾波爾傷亡逾百人

鄭黃會！鍾年晃諷：黃國昌的求職大會遭沉默以對 連句客套話「等通知」都沒有