感謝獲獎單位付出期許醫療量能提升苗一一四年度衛生保健業務成果頒獎典禮

▲感謝獲獎單位付出期許醫療量能提升苗栗縣政府舉行一一四年度衛生保健業務成果頒獎典禮，表楊縣內的醫院、診所、社區以及友善職場等單位為成人健康檢查及六癌篩檢的努力付出與協助。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府昨二十九日辦理「一一四年度衛生保健業務成果頒獎典禮」，縣長鍾東錦感謝各獲獎單位為苗栗民眾的健康付出心力，苗栗在醫療資源上仍需繼續努力，也期許鄉親要定期為身體做健康檢查，才能有健康穩健的身體。

昨天的表揚活動表揚包括診所、醫院、專家學者、社區關懷據點服務工作者及健康促進職場等績優單位，感謝各界夥伴長期投入公共衛生工作，攜手守護縣民健康。

苗栗縣政府衛生局長楊文志表示，在癌症防治方面，獲獎醫療院所與診所主動提醒並陪伴民眾參與癌症篩檢，守住健康的第一道防線；在慢性病照護上，透過貼心衛教與持續追蹤，協助民眾做好自我健康管理，讓健康成為可以長久維持的生活狀態；在婦幼健康促進推動上，透過醫療團隊與社區夥伴的合作，提供更完善的孕產婦與嬰幼兒健康支持，讓家長更安心，為孩子打造更安全、友善的成長環境。

衛生局長楊文志感謝縣內的醫院、診所、社區以及友善職場等單位為成人健康檢查及六癌篩檢的努力付出與協助，他表示，健康促進不是單一單位可以完成的工作，而是需要醫療體系、學界、社區與職場夥伴共同努力的成果。感謝所有獲獎單位在癌症篩檢、慢性病照護及婦幼健康促進等工作上的積極投入，讓健康服務走得更全面。未來縣府會以中央政府健康臺灣政策 888的健康推廣，去發掘三高的個案包括高血壓、糖尿病、高血脂等協助治療，讓這些慢性病能獲得良好的控制。

縣長鍾東錦感謝各獲獎單位為苗栗鄉親的付出，除了給予肯定之外 ，也感謝楊文志局長的團隊非常專業優秀，楊局長在中央單位有很多的人脈，為苗栗規劃經費的爭取，並推行許多篩檢及健康檢查，為苗栗民眾健康把關。此外，近期大千竹南院區已經動土，也希望部立苗栗醫院「急重症醫療大樓及放射治療中心」擴建工程順利發包。苗栗醫療資源還是不足，縣府會繼續努力爭取資源，為苗栗鄉親的健康做努力。