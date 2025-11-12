「感謝秀燕」台中今停班課 新光三越、梧棲漁港人潮爆棚：生意好3倍

12日台中停班停課放颱風假，新光三越台中中港店湧入人潮，尤其是美食街。新光三越提供



台中市今（12）日因應鳳凰颱風撲台，停班停課放颱風假；《太報》記者觀察上午台中風雨皆不大，不少民眾趁此假期出門逛逛走走，新光三越中港店、台中大遠百、廣三SOGO、中友百貨等百貨公司正常營業，美食街不到中午已經湧入用餐人潮。而熱門觀光景點梧棲漁港，業者說生意比平常好兩至三倍，大家都趁颱風假出門。市民受訪時說「感謝秀燕！」

市長盧秀燕11日晚間宣布12日停班停課後，臉友湧入其臉書粉專留言「謝謝媽媽市長」、「謝謝市長，海線的風真的很強」、「我愛盧媽咪」。不過，也有人留言「謝謝豬瘟的助攻」、「小孩在家，比颱風還可怕」、「又是要放一個沒風沒雨的颱風假」。

新光三越中港店湧入人潮，業者說：「全館人潮增加一成，主要為用餐需求，多集中於餐廳、小吃街。」而

可以明顯感受風比較強的海線地區，梧棲漁港也是一大早就湧入人潮，消費者說：「感謝秀燕（颱風假）。」小吃的業者指出，生意還不錯，是平常的兩倍至三倍。另有業者說，上午風雨沒有很大，這種天氣，客人會多一些。

盧秀燕本人下午將出席應變中心會報，指揮應戰。她11日受訪表示，十一月颱風侵台實屬少見，根據中央氣象署預報，「鳳凰」颱風路徑變化頻繁，登陸地點數度南修，從原預估的中部地區，調整為可能自高雄或屏東地區登陸，市府防颱重點包括第一，呼籲民眾請勿上山下海，維護自身安全，也減輕救難人員負擔。第二，暫緩前往新社花海暨台中國際花毯節。

新光三越台中中港店美食街人潮滿滿。新光三越提供

