感謝立院通過兒托法！藍委推鞭刑？盧秀燕：可討論凝聚共識

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台中市長盧秀燕15日指出，對於虐童、性侵或者嚴重詐欺是否應施以鞭刑，大家可以討論，來凝聚社會共識。（陳淑娥攝）

立法院昨天三讀通過《兒托法》修正案，有藍委主張加入鞭刑，台中市長盧秀燕15日受訪指出，對於虐童、性侵或者嚴重詐欺是否應施以鞭刑，大家可以討論，來凝聚社會共識，相信立法院會聽見大家的聲音來立法、修法。

台中市長盧秀燕表示，過去的《兒托法》對於虐待小朋友刑罰非常輕，也不可以公布施暴者姓名，有所限制，立法院修法後，除了提高刑責外，也可以強制施暴者姓名，這是一個進步的立法，特別謝謝立法院通過《兒托法》，回應地方的需求。

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盧秀燕指出，至於中央有人進一步主張未來在刑法當中，應該要加重其刑、實施鞭刑，她認為如何尋求社會的司法正義非常重要，刑法中是不是要加重其刑？對於虐童、性侵或者嚴重詐欺，是否應該施以鞭刑？大家可以討論，來凝聚社會的共識，相信立法院也會聽見大家的聲音，實施立法、修法。

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