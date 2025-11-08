感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。
外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。
林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。
