感謝美國跨黨派堅定支持台灣 賴清德：2004年參與IVLP拓展國際視野、感受民主活力韌性

賴清德總統今天（12/08）下午以錄影方式為「美國全球領袖人才參訪計畫(IVLP)85週年慶祝茶會」致詞，肯定IVLP長年培育全球領袖、促進國際交流的重要貢獻。由於上週四美國白宮發布新版「國家安全戰略」強調台灣安全重要性，賴清德也在錄影談話中，表達感謝美國政府與國會跨黨派對臺灣的堅定支持。

賴清德並提及自己2004年擔任立法委員時，在谷立言處長的推薦下參與了IVLP，有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性。

此次茶會活動在國家戲劇院舉行，由美國在台協會處長谷立言主持，美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任

Ragini Gupta特地出席致詞。而台灣方面，外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁、故宮博物院院長蕭宗煌、台中市副市長鄭照新等人也與會。

賴清德總統2025.12.08為「美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP)85週年慶祝茶會」錄製致詞影片。郭宏章攝

賴清德並指出，臺美交流在教育、文化與人才培育上持續深化，未來臺灣將繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

在預錄影片中，賴清德表示，今天大家共聚一堂慶祝「全球領袖人才參訪計畫」（IVLP）85週年，我非常榮幸能夠以學友的身分獻上最誠摯的祝福。

賴清德說，2004年我擔任立法委員時，在谷立言處長的推薦下參與了IVLP，讓我有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能夠有這個難得的經歷。

賴清德指出，85年來IVLP培育了無數領袖人才，更成為國際交流的重要平台。我們也透過各行各業優秀學友的努力，讓世界更加看見臺灣的民主成就與多元活力。

賴清德表示，現在臺美的緊密關係體現在各層面的擴大合作。除了IVLP還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名臺美學人相互交流。

賴清德進一步表示，過去三年，臺灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來臺學習華語，成為連結臺美下一代的重要橋梁。今年臺灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴清德說：「藉這個機會，我要感謝美國政府與國會跨黨派對臺灣的堅定支持。」

賴清德強調：「未來，臺灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。」

賴清德也對現場近2百位台灣層參與IVLP的「學友」們說「各位學友都是推動臺美關係的重要力量，大家在各自領域的傑出表現，也讓國際社會看見臺灣軟實力、競爭力。希望未來我們一起打拚，讓臺灣繼續走向世界，也期待有更多優秀人才透過IVLP為深化臺美關係寫下更璀璨的篇章。」

賴清德最後表示，「我要誠摯祝褔IVLP85週年慶祝活動圓滿成功，謝謝大家。」

