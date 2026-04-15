感謝老闆林俊傑給靈感 新加坡歌手旅台半年揭「最驚人文化差異」

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接棒亞洲天后蔡依林！楚晴〈BURNOUT DYNASTY〉MV入圍柏林音樂錄影帶獎。JFJ Productions 提供

新加坡創作歌手楚晴（Jasmine Sokko）憑藉〈BURNOUT DYNASTY〉MV傳出捷報，入圍2026年柏林音樂錄影帶獎（Berlin Music Video Awards）「最佳視覺特效」，與亞洲天后蔡依林2014年〈大藝術家〉同樣入圍該獎項。同場競逐名單星光熠熠，包括韓國天團Stray Kids、東京大勢廠牌YENTOWN等，競爭激烈。楚晴得知後感性表示：「我真的感受到被看見了。」

旅台半年驚見「紅燈180秒」！認了最愛台灣浪漫節奏

今年初在台北長住半年的楚晴，對台灣生活有著深刻觀察。她笑稱最驚訝的文化差異竟是紅綠燈秒數：「在新加坡通常是30到60秒，但在台北遇過180秒，幾乎就是一首歌的時間。」這段經歷讓她重新思考生活節奏，深刻感受到台灣對創作的細膩投入。

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談及老闆JJ林俊傑，楚晴大讚他對科技結合音樂的前瞻性，更珍惜對方直接且真誠的回饋。被網友指歌聲與歌手魏如萱唱腔相似，她表示非常榮幸，近期也首度在Hit FM主持電台節目的經驗，也讓更多人透過聲音認識她的世界。

楚晴跟著老闆林俊傑巡迴，對社群媒體有不同理解，結合社群的創作突破300萬觀看。JFJ Productions提供

打造賽博龐克宇宙！歷時90天捕捉當代「倦怠」情緒

這支耗時90天打造的MV〈BURNOUT DYNASTY〉不僅是影像，更是楚晴對「亞洲未來主義」世界觀的展現。包辦詞、曲、編曲的她，透漏靈感源自人類學閱讀經驗，試圖捕捉當代社會無處不在的「倦怠感」。她直言：「這並不是光鮮亮麗的主題，但日復一日通勤中的疲憊感非常真實，我想為這樣的情緒發聲。」

除了音樂作品，她在社群媒體上結合mediapipe與TouchDesigner的作品觀看次數突破300萬大關。她分享契機來自跟隨JJ Lin「JJ20 FINAL LAP 世界巡迴演唱會」的經歷：「我開始意識到，社群媒體應該是我原本創作的延伸，而不是額外增加的一層工作負擔。」



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