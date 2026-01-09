感謝蕭敬騰太太Summer推薦 李千娜登《鑽石舞台之夜》：最怕被余天賞巴掌
由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，今年3月21、22日將在北流開唱，余天、余祥銓、黃西田與蕭敬騰，分別擔任兩天不重複卡司的壓軸。今（9日）加碼宣布「雙金歌后」李千娜加入3月22日場次演出，李千娜說：「小時候爸爸就帶著我北中南跑透透，我們家自營的舞台車及布袋戲，會跑婚喪喜慶、工地秀、歌廳秀，所以我對秀場傳統文化非常熟悉、充滿很多回憶，加入《鑽石舞台》，除了表演給大家看，也希望繼續傳承爸爸的理念。」
小時候除了在各種秀場、後台走跳，在那個「錄影帶」風行的年代，李千娜也會跟爸爸一起看廖峻、澎澎的脫口秀：「兩位前輩一搭一唱，你來我往互虧、互相吐槽的默契，實在太精彩；還有每次看豬哥亮大哥的歌廳秀，他數十年如一日的招牌髮型和幽默感，好令人懷念；以及最愛打人巴掌的余天大哥，大家都說被他打過會紅，但是他應該捨不得打我吧！」
李千娜透露：「這次非常感謝美女貴人、老蕭太太Summer姐的推薦，並且瓜哥願意給我機會，才能參與《鑽石舞台之夜》；我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害。所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」
延續公益傳統，2026年《鑽石舞台之夜》演唱會，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。適逢2028邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。已經非常期待這場演唱會的李千娜表示：「我希望屆時可以還原秀場輝煌時期的流行造型服裝及耳熟能詳的歌曲，帶給大家滿滿回憶和歡樂，也計畫邀請家人去觀賞，我相信他們會超級開心跟感動。」
2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。
