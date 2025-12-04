感謝課長！騰訊《火影忍者手遊》10週年CG動畫在歐美掀熱議，笑稱：一拳超人S3輸了

由騰訊魔方工作室群研發的動作格鬥手遊《火影忍者手遊》迎來推出 10 週年，官方推出了一系列的的活動內容，並在近日釋出了一部風格獨特的 10 年紀念 CG 動畫短片。短片大膽採用了原作中未曾出現過的電馭叛客（Cyberpunk，賽博龐克）風格，展現出滿是霓虹燈光與未來科技感的木葉忍者村。而高品質的作畫與流暢的戰鬥分鏡，不只在中國獲得好評，更在 X（推特）等海外社群平台上引起熱議，許多歐美玩家對這種科幻風格的火影角色設計感到相當驚艷。

該手遊在中國人氣非常高。（圖源：火影忍者手遊）

雖然《火影忍者手遊》在遊戲機制上因其重度的「Pay to Win」（付費獲勝）模式而為人所知，玩家往往需要投入大量金錢來獲取強力角色以提升戰力，但因為其美術團隊在視覺上的超強製作實力，以及有趣的遊戲模式受到許多中國玩家喜愛，更是長年霸榜前幾名的高人氣。

官方經常推出原作漫畫或動畫中不曾出現的原創造型與限定角色，並搭配極為精緻的宣傳動畫。讓不少海歐美網友表示：「這才是 3D 動畫該有的品質」、「希望能用這品質重製動畫原作啊！！」、「這動畫比一拳第三季還要好」、「這品質超越了慕留人傳」、「這手遊雖然課金，但團隊也是真的願意在視覺上砸錢」、「主機遊戲的動畫直接輸給手遊版了」當然有人看完最新動畫後也吐槽：「所以小櫻去哪裡了？」、「每次都會被遺忘的小櫻」

以下為歐美 YouTube 頻道整理的部分《火影忍者手遊》CG 動畫。