感謝警察守護家園 在地商家自發致贈慰勞品

臺東縣警察局大門口三十日下午洋溢著滿滿的跨年溫情與感恩氛圍，為了感念警察人員日夜不眠守護治安、協助交通疏導與跨年期間的辛勞，臺東在地知名餐飲業者大埔鐵板燒-臺東旗艦店執行長林漢增與便利商店經理郭俊賢特別聯袂前來臺東縣警察局，致贈500份咖啡（茶飲）、麵包（零食）、暖暖包，以實際行動慰勞基層警察人員。

由副縣長王志輝代表公開接受，全體警察同仁也在這份意外的驚喜中感受到社會滿滿的肯定與支持。時值2026臺東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在臺東市國際地標登場。期前治安工作使許多警察同仁因為勤務執行數日未能返家，深深感動了在地居民與商家，得知許多員警在輪班加班，甚至顧不得休息用餐，便主動聯繫臺東縣政府，表示願意以實際行動致謝。

今日下午二點兩位店主帶著滿滿心意，將500份新鮮出爐的麵包與熱騰騰的咖啡、茶飲，運抵臺東縣警察局（見圖）。這些慰勞品象徵著地方企業對警察的敬意，更代表社區居民的心聲：「謝謝你們，因為有你們，我們才能安心過年。」

臺東縣警察局表示，跨年期間，全體警察同仁都以『視民如親』的精神，堅守崗位。今天收到在地商家送來的慰勞品，這不僅是一份食物的溫暖，更是對警察人員最大的鼓勵與肯定。我們一定會繼續努力，持續守護臺東的安全。」

現場氣氛溫馨，不少同仁邊享用茶飲麵包邊露出難得的笑容。有人直言：「雖然這幾天忙得昏天暗地，但今天真的覺得辛苦有價值，因為社會看見了我們的努力。」此次活動，不僅是商家單純的慰勞行動，更展現了臺東地區警民之間深厚的互動關係。但同時也讓社會大眾看見警察無私奉獻的一面。商家的慰勞行動，成為警民合作、情誼交融的最佳寫照。有基層員警說：「其實我們不怕辛苦，最怕的是大家覺得警察只是理所當然。今天收到這些慰問，感覺努力被看見了，真的很溫暖。」

臺東縣警察局表示，將持續強化與地方企業、民間團體的連結，建立良性的互動平臺。未來無論是在治安、交通、反詐騙推廣或社區服務等面向，都希望與地方攜手合作，讓警察不僅是治安的守護者，更是社區居民的好夥伴。這一份來自500份麵包與咖啡（茶飲）的溫暖，背後承載的是全體臺東居民對警察無私付出的肯定與感謝。

臺東縣警察局長蔡燕明說到，「我們守護治安與交通安全，是職責所在，但當看到民眾這樣回應，我們會更有力量前進。」這份互信與支持，正是警民關係最珍貴的基石。