感謝警察守護家園 暖心在地商家自發致贈慰勞品

臺東在地知名餐飲業者大埔鐵板燒-臺東旗艦店執行長林漢增，和便利商店經理郭俊賢夫婦，特別聯袂前往臺東縣警察局，致贈500份咖啡（茶飲）、麵包（零食）、暖暖包，以實際行動慰勞基層警察人員。

警察局長蔡燕明（左）頒發感謝狀給便利商店經理郭俊賢

臺東縣警察局大門口今(30)日下午洋溢著滿滿的跨年溫情與感恩氛圍，為了感念警察人員日夜不眠守護治安、協助交通疏導與跨年期間的辛勞，臺東在地知名餐飲業者大埔鐵板燒-臺東旗艦店執行長林漢增，和便利商店經理郭俊賢夫婦，特別聯袂前往臺東縣警察局，致贈500份咖啡（茶飲）、麵包（零食）、暖暖包，以實際行動慰勞基層警察人員。

時值2026臺東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在臺東市國際地標登場，期前治安工作使許多警察同仁因為勤務執行數日未能返家，深深感動了在地居民與商家，得知許多員警在輪班加班，甚至顧不得休息用餐，便主動聯繫臺東縣政府，表示願意以實際行動致謝。

今天下午2點兩位店主帶著滿滿心意，將500份新鮮出爐的麵包與熱騰騰的咖啡、茶飲，運抵臺東縣警察局。這些慰勞品象徵著地方企業對警察的敬意，更代表社區居民的心聲：「感謝每一位認真執勤的員警，因為有你們，大家才能安心過年」，由副縣長王志輝代表公開接受，全體警察同仁也在這份意外的驚喜中，感受到社會滿滿的肯定與支持。

臺東縣警察局表示，跨年期間，全體警察同仁都以對待家人的精神，堅守崗位，守護縣民的安全，收到在地商家送來的慰勞品，不僅是一份食物的溫暖，更是對警察人員最大的鼓勵與肯定，這份心意讓所有的員警都覺得很窩心，也是大家努力的動力，更有力量持續守護臺東的安全。

現場氣氛溫馨，不少員警邊享用茶飲麵包邊露出笑容。有人直言，雖然這幾天忙得昏天暗地，但這樣溫暖的舉動真的覺得辛苦有價值，因為社會看見警方的努力。

這次活動，不僅是商家單純的慰勞行動，更展現了臺東地區警民間深厚的互動關係，便利商店的闆娘張嘉玲更是清晨三點多，就起床準備煮咖啡相關事宜，讓人非常感動，商家的慰勞行動成為警民合作、情誼交融的最佳寫照。有基層員警說：「收到這些慰問，感覺努力被看見了，真的很溫暖。」

臺東縣警察局長蔡燕明表示，守護治安與交通安全，是警方職責所在，但當看到民眾這樣回應，會更有力量前進。將持續強化與地方企業、民間團體的連結，建立良性的互動平臺，未來無論是在治安、交通、反詐騙推廣或社區服務等面向，都希望與地方攜手合作，讓警察不僅是治安的守護者，更是社區居民的好夥伴，而來自500份麵包與咖啡、茶飲的溫度，背後承載的是全體臺東居民對警察無私付出的肯定與感謝。