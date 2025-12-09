感謝警消與協勤民力 澎湖縣府致贈1900件防寒外套 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 為讓警察、消防及協勤民力同仁在冬季執勤時能「保暖在身、安心在心」，縣長陳光復特別指示今（114）年度添購冬季防寒外套，警察人員716件、消防人員211件、義警178件、義消649件、義交17件與民防129件，共計1900件，讓寒風中執勤的第一線同仁能感受到濃濃暖意。

縣長陳光復指示採購具防風、防潑水與保暖多功能外套，讓警察、消防、義警、義消、義交及民防人員在執勤時能舒適穿著，在冷冽冬季持續安心守護澎湖家園。(圖/澎湖縣警察局提供)

澎湖四面環海，不僅有獨特的自然環境，也有繁忙的季節性觀光活動，從花火節、海上、陸上活動到外島交通疏運與安全維護，每一項工作都需要大家通力合作，確保鄉親與遊客都能安心生活與旅遊。

陳光復表示，從治安維護、交通安全到救災救護，每一項任務都攸關鄉親的生命財產安全，澎湖能夠維持良好治安與安全環境，全賴每位警消及協勤民力同仁的努力。海島冬季寒風刺骨、氣候潮濕，增加在外執勤的挑戰，但同仁仍不畏風雨，無論在勤務執行、交通秩序維護、打擊詐騙、救災救護等，皆展現高度專業與使命感。尤其在各項大型活動期間，更是全力投入，讓活動順利圓滿進行，守護鄉親平安。

陳光復強調，從治安維護、交通安全到救災救護，每一項任務都攸關鄉親的生命財產安全。因為有大家的專業付出，澎湖才能成為安心、放心的幸福島嶼。(圖/澎湖縣政府提供)

此次採購案由消防局採購具備防風、防潑水與保暖等多重機能外套，並兼顧長時間勤務所需的耐用度與活動性，讓警消及協勤同仁在冬季值勤時，能穿著舒適兼具保暖效果的服制，在冷冽冬季持續安心守護澎湖家園，本案能順利推動，感謝澎湖縣議會陳議長毓仁與各位議員的支持，讓經費審議快速到位，確保採購程序順暢執行。