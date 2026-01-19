感謝賴清德「無時差待命、接電話」！鄭麗君清晨抵台 15%關稅歸功政府

台美對等關稅談妥15%，行政院副院長鄭麗君等談判團隊代表今（19）日上午6時返抵國門。鄭麗君說，這次跟美國磋商供應鏈的合作證明一件事情，那就是台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分的感受到世界看好台灣、需要台灣。詳細的內容，周二（20日）行政院長卓榮泰會率談判小組召開正式的記者會，向國人來報告。

鄭麗君說，整個談判團隊就是整個政府，談判小組除了談判代表以外，還有各部會的代表，總統、副總統、行政院長，到國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長，開了無數次的會議決策會議擬定策略，讓談判有總體的方針跟方向，在所有跨部會的努力之下，今天走到這個關鍵的這一步。每一次在前線談判的時候，事實上總統賴清德、行政院長卓榮泰都是無時差在台灣stand by，隨時可以打電話回來請示，來解決所有的問題。

行政院副院長鄭麗君（中）19日率領關稅談判團隊返抵國門，行政院長卓榮泰（左一）至桃園機場親迎。（顏麟宇攝）

鄭麗君表示，整個政府大家一起努力走到今天這一步，心裡非常的感謝，此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅15%不疊加，是逆差國家中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是談判的階段性的結果。

鄭麗君說，這一次也和商務部先簽署了投資mou，也同時向美國貿易代表署來了解，預計數周後，會再簽署台美對等貿易協議，這2份協議都簽署完，就完成最後一哩路，就可以完成總統交付的任務，詳細的內容，周二行政院長卓榮泰會率談判小組召開正式的記者會，向國人來報告。

鄭麗君說，這次跟美國磋商供應鏈的合作證明一件事情，那就是台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分的感受到世界看好台灣、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣，也會支持產業在國際上進行有利的國際布局，來進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣，自信的走向世界。

