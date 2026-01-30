感謝軍警消辛勞付出 南市議會舉辦軍警消春節聯合慰問





春節將屆，為感謝春節期間仍須堅守崗位、守護市民安全的軍警消人員，臺南市議會30日下午舉辦「守護台灣 感謝有您」軍警消春節聯合慰問活動。包括邱莉莉議長、楊中成、郭鴻儀、黃麗招、Ingay Tali、王家貞、黄肇輝、許至椿、吳禹寰、林冠維、杜素吟議員及林志展副議長、李啟維、盧崑福、林燕祝、鄭佳欣議員的代表出席慰問，向長年守護民眾安全的軍警消弟兄姊妹表達誠摯敬意，並致贈春節慰問金。

邱莉莉議長表示，春節是我國最重要的傳統節日，象徵團圓與祝福。當多數民眾忙於返鄉團聚、歡喜迎新之際，軍警消同仁仍犧牲與家人相聚的時間，全年無休堅守第一線，以高度的責任感與使命感，守護國家與社會安全，讓市民朋友能安心迎接祥和的新年。

邱莉莉議長指出，舉辦此次慰問活動，正是要向軍警消同仁表達臺南市議會最誠摯的關懷與最高的敬意。她代表臺南市議會全體議員，感謝所有辛勞付出的軍警消人員，以及義交、義消等協勤夥伴的無私奉獻；同時也特別感謝默默支持的眷屬與家人，因為有家人的體諒與付出，才能讓第一線同仁無後顧之憂，全心投入守護城市安全的工作。

今年度臺南市議會春節慰問受贈單位包括陸軍砲兵訓練指揮部、陸軍航空基地勤務廠、陸軍第八軍團五四工兵群、空軍保指部料配件總庫、空軍防空暨飛彈第七九四旅、陸軍第四地區指揮部台南聯保廠、陸軍第四地區指揮部東山彈藥分庫、陸軍第四地區指揮部東山整修所；警察局及所屬單位如交通警察大隊、第一分局、新營分局民治派出所等共25個單位；以及消防局及所屬單位，如義消總隊義消直屬大隊、義消救生中隊等共23個單位。

