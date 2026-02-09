感謝韓國瑜保障問政 李貞秀籲賴政府理性：社會在看、歷史會有記錄

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（中時資料照，民眾黨團提供）

內政部不斷以《國籍法》要求「陸配」白委李貞秀放棄國籍，並要立院解職，內政部長劉世芳更表態不提供機密資料及個資，還有官員放話行政院長卓榮泰等人可不用備詢；但立法院長韓國瑜昨（8日）表態會保障李貞秀，《國籍法》問題由行政單位自行處理。對此，李貞秀今回應，感謝韓展現高度，「社會在看，歷史也會留下記錄，期盼政府能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人，都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。」

針對韓國瑜表態會保障李貞秀在內的每位立委，李貞秀9日表示，非常感謝韓國瑜表態將一視同仁，保障每一位立法委員的問政權益，並明確表達這項原則同樣適用於她本人。

李貞秀提及，韓國瑜身為立法院的大家長，展現出超越黨派、平等一視同仁的高度，堅持維護立委依法行使職權的基本原則，這不僅是對個別立委的尊重，更是對整個民主制度的守護，也讓她能夠在沒有後顧之憂的情況下，全心投入問政工作。

李貞秀強調，政府應該尊重台灣社會中多元族群的聲音，近60多萬新住民早已在台灣生活多年、成家立業，早就是台灣的一份子，不應在政治爭議中被歧視、被忽略。

李貞秀說，「我在立法院，不只是代表我個人，更承載著一群新住民的期待與心聲。社會在看，歷史也會留下記錄，期盼政府能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人，都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。」

