感謝駐軍守護蘭陽 宜蘭縣各界展開115年春節敬軍

▲ 地方各界115年春節敬軍團到紅柴林營區慰問。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣林茂盛代理縣長今(5)日上午11時，率領宜蘭縣各界春節敬軍團前往陸軍蘭陽地區指揮部三星紅柴林營區，親自向駐地國軍官兵表達關懷與慰問，並致贈春節加菜金，感謝官兵長年守護國家與地方安全，並提前祝賀全體國軍官兵春節愉快、闔家平安。

宜蘭縣各界春節敬軍團由代理縣長林茂盛擔任團長、縣議會議長張勝德為副團長，共同前往有宜蘭縣商業總會、宜蘭縣進出口公會、宜蘭縣醫師公會、警友會宜蘭辦事處、宜蘭縣民眾服務社、宜蘭縣農會、21世紀不動產宏鎰集團及軍人服務站顧問團顧問等地方各界人士多人，在軍人服務站站長何中南及專員歐文祥陪同到營區向駐軍賀節。

▲陸軍蘭指部副指揮官林子洧(左2)代表回贈紀念品感謝林茂盛代理縣長率團慰問。

此次春節敬軍活動中，林茂盛代理縣長分別向陸軍蘭陽地區指揮部、陸軍步兵第153旅、軍備局第202廠礁溪分廠、軍備局兵器試驗場、宜蘭縣後備指揮部、宜蘭縣後備旅、國軍宜蘭財務組、宜蘭憲兵隊、空軍防空暨飛彈第613營第1連及軍事安全總隊宜蘭分遣組等單位致贈春節加菜金，向官兵們致上最高敬意，並勉勵大家持續精進戰備，堅守崗位。

林代理縣長指出，國軍官兵無論平日或節慶期間，始終堅守崗位，戮力執行各項戰備訓練任務，肩負守護國家安全的重責大任；在天然災害發生時，更即時投入救災與復原工作，成為人民最堅實的後盾。

▲宜蘭縣各界春節敬軍團在蘭指部營區前合影。

林代理縣長表示，每逢重要節日，國軍弟兄仍須保持高度警戒，確保國家與社會安定，讓縣民能安心歡度佳節。他謹代表宜蘭縣全體縣民，感謝國軍官兵的辛勞付出，縣府團隊也將持續與國軍攜手合作，共同打造「宜蘭好生活」，並祝福所有官兵新春愉快、身體健康、家庭幸福、萬事順心。(照片記者林明益攝)